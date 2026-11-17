İnönü'de yeni merkez: hizmet ve sosyal yaşam

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçe sakinlerine daha modern, hızlı ve entegre kamu hizmeti sunmak amacıyla hazırlanan yeni belediye hizmet binası projesini kamuoyuna duyurdu. Proje, ilçenin fiziksel ve sosyal dokusunu güçlendirmeyi hedefleyerek Cumhuriyet Meydanı çevresinde yeniden canlanma vaat ediyor.

Tasarım ve işlevsellik

Güçlü şehircilik vizyonuyla tasarlanan yapı 3 katlı ve yaklaşık bin 250 metrekare kapalı alana sahip olacak. Geleneksel mimari dokuyu modern çizgilerle harmanlayan yeni bina, estetik kaygılarının yanı sıra kullanım kolaylığı ve erişilebilirlik öncelikli bir planlamayla ilerliyor. Geniş peyzaj düzenlemesi ve ferah kent meydanıyla birlikte tasarlanan alan, yalnızca idari bir bina olmaktan çıkarak ilçe sakinlerinin yeni sosyal buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Hedeflenen faydalar ve uygulama

İnşaat çalışmalarına kısa süre içinde başlanması planlanan projeyle birlikte belediye birimlerinin tek çatı altında toplanması ve hizmetlerin daha verimli hale gelmesi amaçlanıyor. İlçe yönetimi, yeni binanın hem hizmet kalitesini artıracağını hem de kamusal alan kullanımını çeşitlendirerek kentsel yaşamı zenginleştireceğini belirtiyor.

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, ilçeye kalıcı eserler kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayarak projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi ve "İnönü’müzün geleceğini inşa ediyoruz" mesajını paylaştı. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte ilçe sakinlerinin daha kaliteli, hızlı ve konforlu bir ortamda hizmet alması hedefleniyor.

ESKİŞEHİR İNÖNÜ BELEDİYESİ, İLÇE SAKİNLERİNE DAHA MODERN, HIZLI VE ENTEGRE KAMU HİZMETİ SUNABİLMEK AMACIYLA HAZIRLADIĞI YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI PROJESİNİ KAMUOYUNA DUYURDU. İLÇENİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK PROJE İÇİN ÇALIŞMALAR RESMEN BAŞLATILDI.