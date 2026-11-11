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İran yer altı füze şehriyle kapasitesini derinlere taşıyor

İran Devrim Muhafızları, balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma sistemlerini barındıran yeni yer altı tesisini tanıttı; konum ve mühimmat detayları paylaşılmadı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İran yer altı füze şehriyle kapasitesini derinlere taşıyor

İran Devrim Muhafızları yeni yer altı tesisini tanıttı:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), balistik ve seyir füzeleri ile bu füzelerin fırlatma sistemlerini içeren yeni bir yer altı füze tesisini kamuoyuna sundu. Resmî açıklamada, tanıtım törenine üst düzey komuta kademesinin katıldığı belirtildi ancak tesisin coğrafi konumu ve içinde bulunan mühimmat miktarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

törende kimler hazır bulundu:

Açıklamada adı geçen yetkililer arasında Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdollahi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi bulunuyor. Metinde ayrıca Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi’nin de ziyaret sırasında sunulan sürprizle eş zamanlı bilgi aldığı ifade edildi.

tesisin kapsamı ve amaçları:

Tasnim Haber Ajansı, tesiste balistik ve seyir füzeleri ile bunların fırlatma sistemleri bulunduğunu aktardı. Haberde, DMO sözcüsü Hüseyin Muhibbi’nin daha önce füze ve insansız hava aracı üretim tesislerinin tamamının yer altına taşınacağına dair açıklaması hatırlatıldı. Bu taşımanın, söz konusu tesisleri olası ABD veya İsrail saldırılarından koruma amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.

Resmî metin teknik ayrıntılara girmediği için tesisin büyüklüğü, kapasitesi veya operasyonel durumu hakkında doğrulanmış ek bilgi bulunmuyor; bu tür bilgiler henüz açıklanmadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma sistemlerinin bulunduğu...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma sistemlerinin bulunduğu yeni yer altı füze şehrini tanıttı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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