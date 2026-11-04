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İran'dan gelen tırın dorsesinde gizli düzenekte 55 kilo eroin bulundu

İstanbul'da İran'dan gelen tırda narkotik köpeğiyle yapılan aramada, dorsede kurulan özel düzeneğin altından çıkarılan 133 parça toplam 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İran'dan gelen tırın dorsesinde gizli düzenekte 55 kilo eroin bulundu

İran'dan gelen tırın dorsesinde gizli düzenekte 55 kilo eroin bulundu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, İran'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir tırın dorsesinde saklanmış vaziyette 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun kapsamı ve birimleri:

Soruşturmayı yürüten birim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu oldu. Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tıra yönelik arama yaptı. Operasyonda narkotik köpeğinin de görev aldığı belirtildi.

uyuşturucunun saklanma yöntemi ve ele geçirilmesi:

Ekiplerin incelemesi sırasında tırın dorsesine yerleştirilen bir tahtanın altında uyuşturucunun gizlendiği tespit edildi. Tahta kaldırıldığında, altında özel bir düzenek kurulduğu belirlendi ve madde bulunduğu alandan teker teker çıkarıldı. Yapılan incelemede uyuşturucu 133 parça halinde toplandı ve toplam ağırlığın 55 kilo 600 gram olduğu bildirildi. Olayla bağlantılı olarak S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği, ele geçirilen maddeler ve düzenekle ilgili teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

YAPILAN ARAMADA 55 KİLO 600 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLİRKEN

YAPILAN ARAMADA 55 KİLO 600 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLİRKEN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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