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İş dünyasıyla iç içe yetişen 5 binden fazla genç

BŞEÜ, 3 binden fazla kamu ve özel sektör kurumu ile iş birliği yaparak 3+1 ve 7+1 modellerinde 5 binden fazla öğrenciyi işletmelerde yetiştiriyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İş dünyasıyla iç içe yetişen 5 binden fazla genç

üniversite-sektör iş birlikleri:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), 3 binden fazla kamu kurumu ve özel sektör kuruluşuyla kurduğu ortaklıklar sayesinde eğitim ile istihdam arasındaki köprüyü güçlendiriyor. Bu iş birlikleriyle üniversite, öğrencilere akademik bilginin ötesinde doğrudan uygulama imkanı sunuyor ve 5 binden fazla öğrenciyi işletmelerde mesleki deneyimle buluşturdu.

3+1 ve 7+1 modellerinin işleyişi:

Meslek Yüksekokullarında uygulanan 3+1 modelinde öğrenciler, üç yarıyıllık teorik eğitimin ardından 16 hafta süreyle anlaşmalı işletmelerde uygulamalı eğitim alıyor. Bu süre içinde öğrenciler, bölüm bilgilerini gerçek üretim ve hizmet ortamlarında uygulama olanağı yakalıyor.

Mühendislik Fakültesinde uygulanan 7+1 modelinde ise öğrenciler yedi yarıyıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra son yarıyılda anlaşmalı işletme ve sanayi kuruluşlarında intörn mühendis olarak görev yapıyor. Böylece mezuniyet öncesi mesleki sorumluluk ve iş deneyimi edinmiş oluyorlar.

öğrencilere sağlanan beceriler:

Uygulamalı eğitim sürecinde öğrenciler teorik bilgilerini sahada sınarken ekip çalışması, problem çözme, iş disiplini ve sorumluluk alma gibi yetkinliklerini geliştiriyor. Özellikle sanayi ve üretim ağırlıklı bir kent olan Bilecik'te bu modeller, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik personelin yetişmesine doğrudan katkı sağlıyor.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı üniversitenin hedefini şöyle özetledi: "Üniversite olarak temel hedefimiz, öğrencilerimizi yalnızca akademik bilgiyle değil, mesleki deneyim ve uygulama becerileriyle de donatarak iş hayatına en iyi şekilde hazırlamaktır. Bu doğrultuda uyguladığımız 3+1 ve 7+1 mesleki eğitim modelleriyle öğrencilerimizin sektörle doğrudan temas kurmalarını sağlıyor, eğitim süreçlerini ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz."

Kaplancıklı, üniversitenin iş birliklerini daha da geliştirmeyi, Bilecik ve bölgenin ekonomik, sanayi ve istihdam potansiyelini desteklemeyi ve eğitim ile üretim arasındaki bağı güçlendirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

BŞEÜ’DEN 5 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE İŞ DÜNYASINDA DENEYİM FIRSATI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ...

BŞEÜ’DEN 5 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE İŞ DÜNYASINDA DENEYİM FIRSATI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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