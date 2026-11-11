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İş makinesiyle hükümet binasına saldırı: Xi'an'da tahliye ve gözaltı

Xi'an'ın Fengdong bölgesinde 47 yaşındaki bir kişi, anlaşmazlık nedeniyle iş makinesiyle hükümet binasına saldırdı; bina tahliye edildi, saldırgan gözaltına alındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İş makinesiyle hükümet binasına saldırı: Xi'an'da tahliye ve gözaltı

Olayın özeti:

Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'ın Fengdong bölgesinde 47 yaşındaki bir kişi, hükümetle yaşadığı anlaşmazlık gerekçesiyle bölgedeki hükümet binasına iş makinesiyle saldırıda bulundu. Saldırı sonucu bina zarar gördü ve çevre güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olayda ölüm ya da yaralanma olmadı, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Saldırının nedenine dair iddialar:

Yerel kaynaklar saldırganın devlet projesini üstlenen bir müteahhit olduğunu, aldığı projeyi bitirmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ödeme alamadığını öne sürüyor. Buna karşılık bazı kaynaklar ise saldırının sebebi olarak saldırganın balık çiftliğinin hükümet tarafından yıkılması iddiasını gösteriyor. Resmi makamlar tarafından saldırganın kesin motivasyonu henüz doğrulanmadı.

Tepkiler ve soruşturma:

Olay sonrası bölge güvenlik önlemleriyle boşaltılırken, polis olay yerine intikal ederek saldırganı kontrol altına aldı. Yetkililer saldırının nedenini araştırıyor; soruşturma devam ediyor ve resmi açıklama bekleniyor.

Çin&#039;de bir kişi hükümet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yaşadığı bölgedeki hükümet binasına iş...

Çin'de bir kişi hükümet ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle yaşadığı bölgedeki hükümet binasına iş makinesi ile saldırdı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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