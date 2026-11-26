İscehisar'da öğrencilere su ve balıkçılık eğitimi verildi:

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Fatih Ortaokulunda bir eğitim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılık ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı.

Eğitimin odak noktaları:

Program boyunca katılımcılara su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık ilkelerinin önemi vurgulandı. Ayrıca sağlıklı ve dengeli beslenme bağlamında balık tüketiminin önemi üzerinde duruldu.

Hedef ve beklentiler:

Gerçekleştirilen eğitimle amaç, öğrencilerin su ve balıkçılıkla ilgili bilinç düzeyini artırmak ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalığı güçlendirmektir. Etkinlik, sağlıklı beslenme konusunda da çocukların dikkatini çekmeyi hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE, DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE SU KAYNAKLARININ KORUNMASI, BALIK TÜKETİMİNİN ÖNEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK KONULARINDA EĞİTİM VERİLDİ.