İscehisar'da okul ve kurum personeline kapsamlı hijyen eğitimi

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde düzenlenen eğitim, İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması ve hijyen kurallarının doğru uygulanması amacıyla gerçekleştirildi. İlçe teknik personeli, ilçe genelindeki okul ve kurumların gıda işletmelerinde görev yapan personele yönelik bilgilendirme yaptı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde personele kişisel hijyen, doğru el yıkama yöntemleri ile gıdaların hazırlanması ve muhafaza edilmesi konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca çalışma alanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar da katılımcılara anlatıldı.

Uygulama ve hedefler:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitim, personelin hijyen kurallarını günlük uygulamalarına adapte etmesini ve okul ile kurumlarda hizmet veren gıda işletmelerinde standartların korunmasına katkı sağlamayı amaçladı. Etkinlik, hijyen uygulamalarının önemini vurgulayarak katılımcıların bilinçlenmesine odaklandı.

AFYONKARAHİSAR'IN İSCEHİSAR İLÇESİNDE, OKUL VE KURUMLARIN GIDA İŞLETMELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELLERE YÖNELİK HİJYEN EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.