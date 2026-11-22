İskenderun'da feyezan kanalına düşen araç
Hatay'ın İskenderun ilçesi Meydan Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil feyezan kanalına düştü.
Kaza ve ilk müdahale
Kaza yerine gelen ekipler, olay yerine ulaşır ulaşmaz çalışmalara başladı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yaralı sürücü araçtan çıkarılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.
Yaralının durumu
Kazada yaralanan şahıs sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra hastaneye sevk edilerek hastanede tedavi altına alındı.
İSKENDERUN’DA FEYEZAN KANALINA DÜŞEN OTOMOBİLDE YARALANAN VATANDAŞ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.
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