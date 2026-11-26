Olayın gelişimi:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, Akçay Mahallesi sınırları içinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır yan yatarak devrildi. Kazada araç sürücüsü araç içinde sıkıştı ve olay yerinde kısa süreli panik yaşandı.

Kaza sonucu bölgeden alınan ilk bilgilerde kazada 1 kişi yaralandı ve sürücünün yardım beklediği belirtildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü ekip müdahalesiyle araçtan çıkardı. Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık kurumuna sevk edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri ve olay yeri ekipleri tarafından çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı, müdahale süresince bölgedeki trafik için gerekli düzenlemeler uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İSKENDERUN’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA EKİPLER TARAFINDAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI.