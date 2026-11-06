İskenderun'da kasten yaralama ve hırsızlıktan aranan hükümlü cezaevine gönderildi

İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, İskenderun ilçesinde hakkında yakalama emri bulunan L.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

yakalama süreci:

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda yakalanan L.Ö., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Gözaltı ve sevk süreçlerinin, kolluk birimleri tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

mahkeme ve ceza:

Adli makamlara çıkarılan L.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan açıklamada, hükümlünün kasten yaralama suçundan 3 yıl, hırsızlık suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili işlemler ve sonraki yasal süreç, ilgili birimlerce takip edilmeye devam ediyor.

İSKENDERUN’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.