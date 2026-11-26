Operasyonun detayları:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. tespit edilerek yakalandı.
Gözaltı ve adli süreç:
Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda C.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Olay, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin arananları yakalama çalışmalarının devam ettiğini gösterirken, soruşturmanın adli makamlarca sürdürüldüğü bildirildi.
İSKENDERUN’DA 38 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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