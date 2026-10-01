İskenderun'da tarihi kiliselerin restorasyonu geleceğe taşınıyor

İskenderun'da tarihi kiliselerde yerinde inceleme

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ile Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ilçede restorasyon ve güçlendirme çalışmaları süren Rum Katolik ve Süryani Katolik kiliselerini ziyaret etti. Ziyarette, kiliselerde yürütülen işleri yerinde görerek yetkililerden bilgi alındı.

restorasyon ve güçlendirme çalışmaları hakkında:

Kaymakam Önder ve Bölge Müdürü Bozkurt, korunması gereken kültür varlıkları kapsamında yürütülen müdahalelerin kapsamını ve uygulama aşamalarını değerlendirdi. İncelemelerde kiliselerin farklı bölümleri gezilerek, devam eden onarım faaliyetlerinin teknik ve idari boyutları hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı.

geleceğe aktarım ve koruma hedefleri:

Yetkililer tarafından bildirildiği üzere, yapılan restorasyon ve güçlendirme çalışmaları, bu tarihi yapıların uzun vadede korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Ziyaret, çalışmaların geldiği aşamanın yerinde görülmesi ve gereksinimlerin tespit edilmesi açısından önem taşıdı.

İskenderun'daki bu çabalar, bölgedeki kültürel mirasın korunmasına yönelik sürdürülen faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonla çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

İSKENDERUN’DA RESTORASYON VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLEN RUM KATOLİK VE SÜRYANİ KATOLİK KİLİSELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU.