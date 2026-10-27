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İslahiye çevreyolunda araç refüjü aşıp karşı şeride devrildi: 4 yaralı

İslahiye çevreyolunda sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle 27 GC 708 plakalı araç refüjü aşarak karşı şeride geçti; 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İslahiye çevreyolunda araç refüjü aşıp karşı şeride devrildi: 4 yaralı

İslahiye çevreyolunda araç refüjü aşıp karşı şeride devrildi

Kaza, İslahiye ilçesi çevreyolu Kozdere kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye'den Nurdağı istikametine seyir halinde olan B.M.A idaresindeki 27 GC 708 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı şeride uçup yan yattı.

Olay yerine sevk edilen ekipler:

Kazanın bildirilmesiyle birlikte bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışma ihtimaline karşı müdahalede bulunarak yaralılara ilk yardım uyguladı ve güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

GAZİANTEP&#039;İN İSLAHİYE İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLAN ARAÇ, SAVRULARAK REFÜJE VE KARŞI...

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLAN ARAÇ, SAVRULARAK REFÜJE VE KARŞI ŞERİDE UÇTUKTAN SONRA YAN YATTI. KAZADA ARAÇTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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