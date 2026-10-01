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Islak zeminde savrulan otomobil refüje çarptı, tırın kamerası kaydetti

Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde ıslak zeminde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı; sürücü yara almadan kurtuldu, kaza kameralarda.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:09

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Islak zeminde savrulan otomobil refüje çarptı, tırın kamerası kaydetti

Antakya-İskenderun yolu kıcı mevkiinde meydana gelen kaza

Hatay’da seyir halindeki bir otomobil, ıslak zeminde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi. Olay Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde gerçekleşti.

Kaza sırasında araçta bulunanların sağlık durumu ile ilgili detaylar paylaşılmadı; ancak sürücünün ciddi bir yara almadığı ve kazayı atlattığı aktarıldı.

kaza anı ve tır sürücüsünün tepkisi:

Kaza anı, aynı yönde seyreden bir tırın araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin refüje çarpma anı net biçimde görülüyor ve tır sürücüsünün olay karşısındaki şaşkınlığı kayda geçti. Kameraya yansıyan sahneler kaza anının kronolojisini belgeledi.

HATAY&#039;DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇARPARAK HASAR ALDIĞI KAZA VE TIR SÜRÜCÜSÜNÜN...

HATAY'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ORTA REFÜJE ÇARPARAK HASAR ALDIĞI KAZA VE TIR SÜRÜCÜSÜNÜN TEPKİSİ ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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