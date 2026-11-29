Payas çarşı merkezinde sıra dışı kovalamaca

Hatay'ın Payas ilçesi çarşı merkezi Ayvalık Sokak'ta kaydedilen görüntülerde, alışılmadık bir sahne görüldü. Bilinenin aksine, sokakta bir fare ile kedi arasında yaşanan kovalamaca, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına alındı.

görüntülerin içeriği:

Videoda farenin, beklenenin tersine kedinin peşine düştüğü anlar yer alıyor. Kısa süren kovalamaca sırasında her iki taraf da birbirine zarar veremeden sokak arasına karıştı ve görüntü sonlandı.

vatandaşların tepkisi:

Olayı izleyenler, bu sıra dışı davranış karşısında gülümseyip anları kayıt altına aldı. Görüntüler, sokak yaşamındaki beklenmedik anları ve hayvan davranışlarının öngörülemezliğini gözler önüne serdi. Olay herhangi bir zarar bildirimine yol açmadı.

HATAY'DA FARENİN KEDİYİ KOVALADIĞI GÜLÜMSETEN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.