İşletme kapı kapı dolaşılıyor: hayvan sağlığı için kapsamlı aşılama ve denetim

Beyşehir'de hayvan sağlığı çalışmaları:

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hayvancılık işletmelerinde düzenli kontroller yaparak hayvan sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin amacı, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek ve tüketiciye güvenilir hayvansal ürün sunumunu sağlamaktır.

Aşılama ve sağlık kontrolleri:

2026 yılı sonbahar dönemi şap aşılama çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda, işletmelerde şap aşısının yanı sıra brusella aşılaması da uygulanıyor. Hayvan sağlığı personeli, aşı uygulamalarını yerinde gerçekleştirirken, hayvanların genel sağlık durumunu da ayrıntılı şekilde kontrol ediyor.

Üretici bilgilendirmesi:

Ekipler, aşı takibi, hastalıklardan korunma yöntemleri ve bakım uygulamaları hakkında üreticilere bilgilendirme yapıyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunmasının güvenilir hayvansal ürünlerin üretimi açısından büyük önem taşıdığı ve çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Yerinde yapılan denetimler ve aşı programları, hastalıkların erken teşhisi ve yayılmanın önlenmesine katkı sağlıyor. Düzenli kontroller, hem hayvan refahını hem de üreticilerin ekonomik sürdürülebilirliğini desteklemeyi hedefliyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE HAYVANCILIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ VE HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.