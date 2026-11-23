Isparta'da polis uygulamaları yoğunlaştı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada il genelinde yapılan denetimler sonucunda, kamu düzeni ve güvenliğini korumaya yönelik yoğun kontroller gerçekleştirildi. Uygulamalarda sorgulanan kişi ve araç sayıları ile ele geçirilen maddeler, operasyonun kapsamını ortaya koydu.

aranan kişiler ve sorgulamalar:

Yapılan uygulamalarda 50 bin 544 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 64 kişi yakalandı ve ilgili işlemler başlatıldı. Bu sorgulamalar, şüpheli hareketlerin tespiti ve adli süreçlerin hızlandırılmasına katkı sağladı.

ele geçirilen malzemeler ve araç kontrolleri:

Denetimlerde 22 bin 637 araç kontrol edilirken, aramalarda 426 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 1.25 gram esrar, 0.74 metamfetamin ve 1 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve silahla ilgili işlemler, adli makamlarla koordineli olarak sürdürüldü.

Emniyet yetkilileri, bu tür denetimlerin suç unsurlarının tespiti ve toplum güvenliğinin sağlanmasında kritik rol oynadığını belirtiyor. Gerçekleştirilen uygulamalar, bölgedeki asayişin korunmasına yönelik sürekli çabanın bir parçası olarak değerlendirildi.

ISPARTA’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 50 BİNDEN FAZLA KİŞİ SORGULANDI