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Isparta'da yakalanan yağma zanlısı 9 yıl 2 ay cezasıyla teslim edildi

Isparta Emniyeti, yağma suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı; emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:25

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Isparta'da yakalanan yağma zanlısı 9 yıl 2 ay cezasıyla teslim edildi

Isparta'da yakalanan yağma zanlısı 9 yıl 2 ay cezasıyla teslim edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında yağma suçundan mahkemece verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

gözaltı ve işlemler:

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki kimlik ve adli işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi ve yapılan işlemler tamamlandı.

ceza infaz kurumuna teslim:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, gerekli prosedürler doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ISPARTA’DA HAKKINDA 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM...

ISPARTA’DA HAKKINDA 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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