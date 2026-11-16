Isparta'da yakalanan yağma zanlısı 9 yıl 2 ay cezasıyla teslim edildi
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında yağma suçundan mahkemece verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
gözaltı ve işlemler:
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki kimlik ve adli işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi ve yapılan işlemler tamamlandı.
ceza infaz kurumuna teslim:
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, gerekli prosedürler doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
ISPARTA’DA HAKKINDA 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.
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