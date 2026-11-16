Isparta'da yakalanan yağma zanlısı 9 yıl 2 ay cezasıyla teslim edildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında yağma suçundan mahkemece verilen 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

gözaltı ve işlemler:

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki kimlik ve adli işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi ve yapılan işlemler tamamlandı.

ceza infaz kurumuna teslim:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, gerekli prosedürler doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

ISPARTA’DA HAKKINDA 9 YIL 2 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, YAKALANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.