İstanbul barajlarında güncel durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,06 olarak kaydedildi. Son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, şehrin su depolarına doğrudan yansıdı ve ölçümlerde belirgin bir artış görüldü.

Yağışların etkisi ve zaman içindeki değişim:

İSKİ verileri, baraj doluluk oranının 4 Kasım'da yüzde 54,75 iken, 17 Kasım Salı itibarıyla yüzde 61,06 seviyesine yükseldiğini gösteriyor. Bu yükseliş, yağışların baraj havzalarına olumlu katkısını işaret ediyor.

Baraj bazında doluluk oranları:

Megakentte kayıtlı barajların doluluk oranları şu şekilde gerçekleşti: Ömerli yüzde 80,36, Darlık yüzde 90,45, Elmalı yüzde 66,92, Terkos yüzde 54,04, Alibey yüzde 75,91, Büyükçekmece yüzde 42,21, Sazlıdere yüzde 44,39, Istrancalar yüzde 53,24.

Diğer taraftan su seviyesi en düşük barajlar arasında Kazandere yüzde 11,7 ve Pabuçdere yüzde 7,06 bulunuyor. Özellikle Pabuçdere, şehir genelinde dikkat çeken düşük doluluk oranlarından biri olarak öne çıktı.

Yetkililer, yağışların devam etmesi durumunda doluluk oranlarının daha da artabileceğini; ancak su yönetiminde dengeli kullanım ve takip gerekliliğinin sürdüğünü vurguluyor.

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 61'e ulaştı