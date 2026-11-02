İstanbul barosunda Ümit Kocasakal dönemi başladı

Ümit Kocasakal görevi devraldı

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulunda başkan seçilen Ümit Kocasakal, Beyoğlu'ndaki baro binasında düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Av. İbrahim Kaboğlu'ndan devraldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen devir teslim töreni, baro yönetiminde yeni dönemin resmî başlangıcını işaret etti.

Yeni dönemin öncelikleri:

Devir teslim töreninde konuşan Ümit Kocasakal, mesleki birlik ve dayanışmaya vurgu yaptı. Kocasakal, tüm avukat meslektaşlarıyla bir araya gelme ve mesleğin gündemine odaklanma sözü verdi. Sözleri şu şekilde oldu:

"Bu süreçte biz bu seçime iştirak eden bütün avukat meslektaşlarımızla bir araya geleceğiz, arayışlarda bulunacağız, gerekiyorsa büyük bir çalıştay, hatta belki de sadece meslek sorunlarının konuşulacağı olağanüstü genel kurultay gibi de düşüncelerimiz var. Dolayısıyla bunları da hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu bir görev değişimidir ve değişimin de bu şekilde avukatlara yaraşır bir biçimde olması çok değerlidir. Dediğiniz gibi İstanbul Barosu’nun kurumsal kimliği ve itibarı, avukatlık itibarı her şeyin üstündedir. Avukatın kavgası bile avukata yaraşır biçimde olmalıdır. Farklı siyasi görüşlere sahip olabiliriz ama bunlar bir araya gelmemizi, bu anlamda mesleki sorunlar bakımından hiçbir biçimde engellemiyor. O yüzden içtenlikle size iki yıllık mesainizde bu baroya katkılarınız için, emekleriniz için, size ve yönetiminize ve kurullarınıza ve delegasyonunuza bir kere daha teşekkür ediyorum. Biz de şu anda bayrağı sizden devralıyoruz. Biz de elimizden geldiğince hizmet etmeye gayret edeceğiz ve umuyorum ki en azından yapabildiğiniz kadarını yapıp üzerine bir şeyler ekleyip biz de zamanı gelince bu bayrağı bizden sonra gelecek değerli meslektaşlarımıza teslim edeceğiz"

Devir teslim töreninin anlamı:

Tören, baro yönetimindeki değişimin hukuki meslek itibarı ve kurumsal kimlik çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı. Kocasakal, farklı görüşlerin bir arada çalışma iradesini zedelememesi gerektiğini belirterek, önümüzdeki dönemde mesleki sorunların tartışılacağı platformlar oluşturulabileceğini söyledi. Yönetim değişiminin ardından yeni çalışma planlarının nasıl şekilleneceği meslektaşların takip edeceği konular arasında yer alacak.

ÜMİT KOCASAKAL, BEYOĞLU'NDAKİ BARO BİNASINDA DÜZENLENEN TÖRENLE GÖREVİ PROF. DR. AV. İBRAHİM KABOĞLU'NDAN DEVRALDI.