İstanbul boğazı kuzey çıkışında karaya oturan gemideki 13 kişi emniyetle tahliye edildi

olayın özeti:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı’nın kuzey çıkışında makine arızası nedeniyle karaya oturan Saint Kitts ve Nevis bayraklı BYB OTHELLO isimli genel kargo gemisindeki 13 personelin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince emniyetli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Geminin Kocaeli'den Ukrayna'nın İzmail Limanı'na seyrederken makine arızası yaşadığı ve ilk ihbarın saat 02.41'de alındığı belirtildi. Gemi 97 metre uzunluğunda olduğu bilgisi paylaşıldı.

kurtarma operasyonunun gelişimi:

müdahale araçları ve zaman çizelgesi:

İhbarın ardından bölgeye KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleri ile BAYRAK-1 botu sevk edildi. Bakan Uraloğlu, geminin saat 03.56'da karaya oturduğunu ve kaptanın tahliye talebi üzerine kara tahliye ekiplerinin çalışmaya başladığını kaydetti.

Olumsuz hava şartlarının denizden müdahaleyi güçleştirdiği, buna rağmen kara tahliye ekiplerinin kurduğu geleneksel varagele sistemiyle tahliyeye devam edildiği bildirildi.

tahliye ve sağlık durumu:

tahliye işlemlerinin tamamlanması:

Varagele sisteminin saat 06.12'de kurulduğu, ilk personelin saat 06.28'de tahliye edildiği ve tüm personelin saat 06.55 itibarıyla emniyetli şekilde kurtarıldığı açıklandı.

Bakan Uraloğlu, tahliye edilen 13 personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ve ilk gözlemlerde denizde gözle görülür bir kirliliğe rastlanmadığını ifade etti.

Operasyon, olumsuz hava koşullarına rağmen koordineli bir müdahale ile tamamlandı; ekiplerin tahliye ve ilk değerlendirme çalışmaları sonucunda can güvenliği öncelikli olarak sağlanmış oldu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU