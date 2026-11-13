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İstanbul'da eş zamanlı çete operasyonu: 22 kişi gözaltında

Anadolu yakasında faaliyet gösterdiği iddia edilen sokak çetesi üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul'da eş zamanlı çete operasyonu: 22 kişi gözaltında

İstanbul'da eş zamanlı çete operasyonu: 22 kişi gözaltında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, haraç motivasyonuyla işlediği belirtilen çok sayıda eylemle bağlantılı olduğu tespit edildi.

operasyonun ayrıntıları:

Soruşturma kapsamında, Anadolu yakasında faaliyet gösterdiği belirlenen silahlı suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda 5 tabanca ve bu silahlara ait 1.720 mermi ele geçirildi. Operasyon, örgütün faaliyetlerinin çözülmesine yönelik koordineli bir çalışma çerçevesinde yürütüldü.

şüphelilere yöneltilen suçlamalar ve soruşturma:

Gözaltına alınanlar hakkında, kamuoyuna bildirildiği üzere; nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, silahlı tehdit ve suç üstlenme gibi bir dizi suçlama yer alıyor. Şüpheliler, soruşturmalarının sürdüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne götürülerek ifadeleri alınıyor.

İstanbul polisi tarafından yürütülen tahkikat devam ediyor; yetkililer, elde edilen delillerin ve sorgulama sonuçlarının ardından olası ek gözaltılar veya adli işlemler hakkında açıklama yapacağını bildirdi.

İSTANBUL’DA SOKAK ÇETELERİNE MENSUP OLDUKLARI İDDİA EDİLEN VE ‘HARAÇ’ MOTİVASYONUYLA NİTELİKLİ...

İSTANBUL’DA SOKAK ÇETELERİNE MENSUP OLDUKLARI İDDİA EDİLEN VE ‘HARAÇ’ MOTİVASYONUYLA NİTELİKLİ YAĞMA, KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VE İŞ YERİ İLE ARAÇ KURŞUNLAMA OLAYLARININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 15 AYRI EYLEME KARIŞMAKLA SUÇLANAN 22 ŞÜPHELİ, DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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