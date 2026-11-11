İstanbul'da kuvvetli lodos uyarısı: cuma rüzgârı saatte 90 kilometreye ulaşabilir

valilikten gelen uyarı:

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine dayandırdığı açıklamayla kent genelinde sarı kodlu uyarı verildi. Açıklamada, rüzgârın kuvvetleneceği ve vatandaşların ulaşım ile yapı güvenliği konusunda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

rüzgarın seyri ve hızları:

Valiliğin paylaştığı bilgilere göre güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden esecek rüzgârın 12 Kasım Perşembe öğle saatlerinden itibaren saatte 40-60 kilometre, zaman zaman 60-70 kilometre hızla esmesi bekleniyor. 13 Kasım Cuma sabahından itibaren ise rüzgârın fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde, saatte 60-90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın etkisini 14 Kasım Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kaybetmesi öngörülüyor.

muhtemel etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Valilik, olası ulaşım aksamaları, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi durumlara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Açıklamada özellikle açık alanlarda bulunmamaya, gevşek eşyaların sabitlenmesine ve araç sürücülerinin hız ile fırtına koşullarına göre tedbir almasına vurgu yapıldı.

Yerel yönetimler ve ilgili birimler tarafından hasar tespitine ve ulaşımda olası aksamalara müdahale için hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Vatandaşların güncel uyarıları takip etmeleri ve anonslara uymaları istendi.

İSTANBUL VALİLİĞİNİN UYARISI