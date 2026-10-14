İstanbul'da mesai çıkışı sağanakla durdu: E-5 karayolunda yoğun bekleyiş

Şehir trafiği sağanakla kilitlendi

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul genelinde görülen sağanak, mesai bitimi ile birlikte etkisini artırdı. Yağışın yoğunlaşması kent içi ulaşımda gecikmelere yol açarken, özellikle Bahçelievler E-5 Karayolunda trafik durma noktasına geldi ve çok sayıda sürücü ile yolcu uzun süre beklemek zorunda kaldı.

bahçelievler e-5'te yaşananlar:

Yol üzerinde ilerleme hızının düşmesi, araç yoğunluğunun artması ve bazı noktada su birikintileri nedeniyle akış aksadı. Sürücüler zaman zaman araçlarını durdurup bekledi, yolcular ise toplu taşıma ve özel araçlardaki gecikmelere tepki gösterdi. Gözlemler, yolun belirli kesimlerinde trafik yoğunluğunun normale göre belirgin şekilde yükseldiğini işaret etti.

meteoroloji uyarıları ve sürücü önerileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, yetkililer sürücülerden dikkatli olmalarını, hızlarını azaltmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi. Mesai çıkışı zamanına denk gelen sağanak, kent içi trafik planlamasının ve sürücü önlemlerinin önemini bir kez daha gösterdi.

E5 Karayolu’nda yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi