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İstanbul'da tedavi gören polis memuru için Çarşamba'da veda töreni

İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube'de görevli 52 yaşındaki polis Hakan Göçmez, kanser tedavisini kaybederek memleketi Çarşamba'da defnedildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İstanbul'da tedavi gören polis memuru için Çarşamba'da veda töreni

Tören ve uğurlama:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, Samsun-Çarşambalı polis memuru Hakan Göçmez bir süredir sürdürdüğü tedaviye rağmen yaşamını yitirdi. 52 yaşındaki Göçmez, ailesi, yakınları ve meslektaşlarının katıldığı törenle memleketi Çarşamba'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hastalık süreci ve mesleki görev:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Göçmez, uzun süren kanser tedavisi gördü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayan polis memurunun vefatı, hem ailesini hem de emniyet camiasını derin üzüntüye boğdu.

Çarşamba'daki cenaze töreninin ayrıntıları:

Merhumun Türk bayrağına sarılı naaşı önce Ahubaba Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi ve burada helallik alındı. Ardından mesai arkadaşlarının omuzlarında ve polis mangası eşliğinde Ahubaba Merkez Camisi'ne taşınan cenaze, cuma namazını müteakip İlçe Müftüsü Cemal Uzun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Ahubaba Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Törene; Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Coşkun Kurt, İstanbul'dan gelen mesai arkadaşları ve çok sayıda polis ekibi ile Göçmez'in ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Tören boyunca ailesinin ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu, katılımcıların gözyaşları ve dualarla veda ettiği görüldü.

52 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU, MEMLEKETİ SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE SON...

52 YAŞINDAKİ POLİS MEMURU, MEMLEKETİ SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE DÜZENLENEN TÖRENLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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