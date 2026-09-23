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İstiklal Mahallesi'nde mavi boncuk gecesi: Yeşilçam açık havada canlandı

Kütahya İstiklal Mahallesi'nde kurulan açık hava sinemasında Yeşilçam klasiği Mavi Boncuk gösterildi; Başkan Eyüp Kahveci ve mahalle sakinleri nostalji yaşadı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İstiklal Mahallesi'nde mavi boncuk gecesi: Yeşilçam açık havada canlandı

İstiklal Mahallesi'nde Yeşilçam akşamı

Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği açık hava sineması etkinliğinde, Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Mavi Boncuk İstiklal Mahallesi Lala Hüseyin Paşa Okulu bahçesinde mahalleliyle buluştu. Yaz akşamının serinliğinde kurulan projeksiyon ve oturma düzeni, ailelerin ve çocukların yoğun ilgisini çekti.

Gösterim, katılım ve atmosfer:

Etkinliğe Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yeni Parti Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, İstiklal Mahallesi Muhtarı Mustafa Tavalıoğlu ile çok sayıda mahalle sakini katıldı. Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit ve Zeki Alasya'nın olduğu film, izleyicilere nostaljik bir akşam sundu. Gösterim sırasında belediye tarafından ikram edilen patlamış mısır ve gazozlar ailelerin keyfini artırdı.

Belediyenin amaçları ve mahalle geri dönüşleri:

Etkinlik boyunca alanda vatandaşlarla sohbet eden Eyüp Kahveci, katılımdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kahveci, vatandaşların taleplerini dinlediğini belirterek, açık hava sineması gibi etkinliklerin mahallelerde sosyal birlikteliği güçlendirmeye hizmet ettiğini vurguladı. Yerel yönetimin bu tarz kültürel etkinliklerle mahalle yaşamını canlandırma hedefi, katılımcılardan olumlu geri dönüş aldı.

Ailelerin ve çocukların bir arada olduğu gösterim, hem Yeşilçam mirasına dair bir hatırlatma hem de mahalle sakinleri arasında komşuluk ilişkilerinin pekişmesine vesile oldu. Etkinlik, yaz akşamlarında kültürel buluşmaların önemine dair somut bir örnek oluşturdu.

KÜTAHYA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİNDE, YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ...

KÜTAHYA BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN AÇIK HAVA SİNEMASI ETKİNLİĞİNDE, YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ FİLMLERİNDEN "MAVİ BONCUK" VATANDAŞLARLA BULUŞTURULDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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