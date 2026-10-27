İstiklal yolu'nda atlı yürüyüşle cumhuriyet ruhu canlandırıldı

etkinlik ve tarihsel bağlam:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen atlı yürüyüş, tarihi İstiklal Yolunun İnebolu-Kastamonu kesiminde gerçekleştiriliyor. Kurtuluş Savaşı döneminde İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevkinde kritik rol oynayan bu güzergah, etkinlikle yeniden gündeme taşınıyor.

organizasyon ve katılımcılar:

Binicilik ve Kültür Derneği tarafından üçüncüsü düzenlenen etkinlik, yaklaşık 50 kişilik bir grubun katılımıyla başladı. Grup, İstiklal Yolu'nun 95 kilometrelik bölümünü at sırtında kat etmeyi hedefliyor. Yürüyüş, hem tarihi belleği canlı tutmayı hem de Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünde birlik duygusunu öne çıkarmayı amaçlıyor.

tören ve kortejin uğurlanması:

Türk Ocağı binası önünde yapılan törende İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, Türk bayrağını atlı gruba teslim etti. Başkan Uzuner ve protokol üyeleri, yaklaşık 50 kişiden oluşan atlı korteji tarihî yolculuklarına uğurladı. Tören sırasında İnebolu'nun Kurtuluş Savaşı yıllarında üstlendiği görevler ve İstiklal Yolu'nun taşıdığı milli değerler vurgulandı.

Etkinlik sonrası atlı kortej, ilçe merkezinden geçerek vatandaşlarla buluştu. Türk bayrakları taşıyan biniciler, güzergah boyunca esnafın ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı; yürüyüş, yerel halkın katılımı ve destekleriyle görülmeye değer sahneler sundu.

Kortej, İnebolu'dan hareket ettikten sonra güzergah üzerinde ilerleyerek yarın Seydiler ilçesinde düzenlenecek törenle karşılanacak. Taşınan Türk bayrağı, Seydiler'de protokol üyelerine teslim edilecek ve yürüyüş böylece planlanan program doğrultusunda sürdürülecek.

Organizatörler ve katılımcılar, bu tür etkinliklerin tarih bilincinin korunmasına ve nesiller arası bağın güçlenmesine katkı sağladığını belirtti. İnebolu-Kastamonu hattında gerçekleşen atlı yürüyüş, hem anma hem de toplumsal birlik mesajı olarak öne çıkıyor.

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA İNEBOLU LİMANI’NA GELEN SİLAH VE CEPHANENİN ANADOLU’YA SEVK EDİLDİĞİ 95 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA BİNİCİLİK VE KÜLTÜR DERNEĞİ ÜYELERİ, BİNDİKLERİ ATLARLA BİRLİKTE TARİHİ İSTİKLAL YOLUNU GEÇECEK.