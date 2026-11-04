İtalya ile sınır ötesi güvenlik iş birliğinde yeni adımlar

Görüşmenin ana gündemi:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede; düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, terörle mücadele, yeni nesil organize suç örgütleri ve suçluların iadesi başta olmak üzere güvenlik alanındaki ortak gündem ele alındı.

düzensiz göç ve sınır güvenliği:

Çiftçi, sınır aşan tehditlerle mücadelenin güçlü bir uluslararası dayanışma ve etkin iş birliğiyle mümkün olduğuna inandıklarını vurguladı. Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede ortak çalışmaların geliştirilmesi, sahada koordinasyonun güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının artırılmasının öncelikli konular arasında olduğu belirtildi.

terör, organize suç ve iade süreçleri:

Toplantıda terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerinin engellenmesi ve İtalya’da bulunan yeni nesil suç örgütü elebaşları ile üyelerinin Türkiye’ye iadesi konusundaki beklentiler paylaşıldı. İtalyan mevkidaş, ülkesindeki suç ağlarına karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini belirterek, bu suç ağlarıyla daha etkin mücadele için ortak soruşturma ve araştırma ekipleri kurulmasını önerdi.

Çiftçi, sosyal medya paylaşımında "NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi somut adımlarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı ve Piantedosi'ye nazik ziyaretleri ile yapıcı görüşmeleri için teşekkür etti.

Bakan Çiftçi: "İtalya ile güvenlik alanındaki iş birliğimizi somut adımlarla daha ileri taşımayı hedefliyoruz"