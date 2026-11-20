İtalya’da genel grev sokaklara taştı:

İtalya’nın en büyük sendika konfederasyonu CGIL öncülüğünde düzenlenen 24 saatlik genel grev, Başbakan Giorgia Meloni yönetiminin ekonomi politikalarına tepki olarak gerçekleşti. Eyleme katılan binlerce işçi ve öğrenci, ülke genelinde düzenlenen gösterilerle daha yüksek maaş ve kamu hizmetlerine artan harcamalar talep etti.

grevin talepleri:

Göstericiler, 2027 bütçe tasarısı ile artan hayat pahalılığına, kamu hizmetlerindeki eksikliklere ve özellikle eğitim sisteminin durumuna dikkat çekti. Eylemde ayrıca hükümetin savunma harcamalarındaki artışa, yani silah harcamalarına karşı eleştiriler de öne çıktı.

kapsam ve istisnalar:

Sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilen grev, hem özel hem de kamu sektöründe pek çok çalışanı kapsayacak şekilde planlandı; bu kapsamda okullar ve sağlık hizmetleri de eyleme dahil edildi. Buna karşın hava ve demiryolu taşımacılığı hizmetleri genel grev kapsamı dışında tutuldu.

Başkent Roma dahil olmak üzere birçok şehirde düzenlenen gösterilerde işçilerle birlikte öğrencilerin de yoğun olarak yer alması, eylemin sosyal talepler ve gençlerin endişeleri etrafında birleştiğini gösterdi. Grev tüm iş günü boyunca sürerken, katılımcılar taleplerinin duyurulması ve yeni politikaların gündeme alınmasını istediklerini belirtti.

Grevin organizatörleri ve katılımcılar, hükümet politikalarına ilişkin eleştirilerini sokaklardan duyururken, grevin kapsamı ve istisnaları ülke içindeki hizmet akışının hangi alanlarda etkilendiğine açıklık getirdi.

İTALYA'NIN EN BÜYÜK SENDİKASI GENEL İŞÇİ KONFEDERASYONU (CGIL), BAŞBAKAN GİORGİA MELONİ'NİN EKONOMİ POLİTİKALARINA KARŞI GENEL GREV DÜZENLEYEREK DAHA YÜKSEK MAAŞ VE KAMU HİZMETLERİNE DAHA FAZLA HARCAMA YAPILMASINI TALEP ETTİ. BİNLERCE İŞÇİ VE ÖĞRENCİ, ÜLKE GENELİNDE PROTESTO GÖSTERİLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ.