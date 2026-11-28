motor bölümüne giren yavru kedi itfaiye tarafından çıkarıldı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde bir oto tamircide park halindeki aracın motor kısmına yavru kedi girdi. Motor bölümünden gelen miyavlama seslerini duyan vatandaşlar, önce kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

ihbar ve müdahale süreci:

Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, kediyi güvenli şekilde çıkarmak için aracın bazı parçalarını sökerek motor bölgesine ulaştı.

kurtarma sonrası durum ve önlemler:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yavru kedi motor bölümünden sağ salim çıkarıldı. Kurtarılan kedi, olay yerinde koruma altına alındı ve gerekli kontroller için ilgililere teslim edildi. Vatandaşların zamanında ihbarda bulunması, kurtarma operasyonunun hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşmesini sağladı.

Olay, bölgedeki oto tamircide yaşandı; itfaiyenin profesyonel müdahalesi, küçük hayvanların araç motorlarına girme riskine dikkat çekti. Uzmanlar, araç çalıştırılmadan önce motor bölgesinden ses gelip gelmediğinin kontrol edilmesini ve benzer durumlarda 112'ye haber verilmesini öneriyor.

HATAY’IN KUMLU İLÇESİNDE ARACIN MOTOR KISMINA GİREN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.