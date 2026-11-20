Erzincan'da halı saha tellerinde mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

olayın gelişimi:

Erzincan'da, Geçit TOKİ halı sahası içinde bir yavru kedinin halı saha tellerine sıkıştığı yönünde bildirim yapıldı. İhbar, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaştırıldı ve kısa süre içinde kurtarma ekipleri yönlendirildi.

kurtarma ve sonrası:

Olay yerine intikal eden Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tellere sıkışmış olan yavru kediyi bulunduğu yerden dikkatli şekilde çıkararak kurtardı. Kurtarma işleminin tamamlanmasının ardından ekipler, görev bölgesine ve itfaiye müdürlüğüne geri döndü.

Olay, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sonlandırıldı ve yavru kedinin güvenli şekilde kurtarıldığı bildirildi.

ERZİNCAN'DA TELLERE SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI