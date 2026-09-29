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İtfaiyecilere yangın ihbarı altında düzenlenen sürpriz kutlama

Safranbolu'nun Yazıköy köyünde itfaiyeciler, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası'nda yapılan sürpriz organizasyonla ihbarla gittiği yerde kutlandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İtfaiyecilere yangın ihbarı altında düzenlenen sürpriz kutlama

Köyde hazırlanan organizasyon ihbarla başladı:

Karabük’ün Safranbolu ilçesi Yazıköy köyünde, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası kapsamında itfaiye personeline yönelik sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer ve köy sakinleri, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ile yaptıkları görüşmenin ardından ekipler için yaş pasta ve bölgenin coğrafi işaretli ürünü Çavuş üzümü hazırlattı.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Deniz Tüzer, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak köyde iki evde yangın çıktığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede Yazıköy'e hareket eden itfaiye ekipleri, köy meydanına ulaştıklarında beklenmedik bir kutlamayla karşılaştı.

Karşılamada duygusal anlar ve müzik eşlik etti:

Ekipler, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş, Muhtar Deniz Tüzer ve köy sakinleri tarafından meşaleler eşliğinde karşılandı. Bölge sanatçılarından Hasan Alp tarafından Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli için sözleri yazılan ve dijital ortamda hazırlanan ‘Safranbolu İtfaiyesi’ isimli şarkı da kutlama sırasında çalındı. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan itfaiye personeli, köy sakinleriyle birlikte haftayı kutladı.

Yetkililerin açıklamaları ve teşekkürler:

Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer etkinlikle ilgili olarak, "Her zaman yanımızda olan itfaiye teşkilatımızın bu özel haftasında biz de onların yanında olmak istedik. İtfaiyemizin haberi olmadan ‘İki evimiz yanıyor’ diye ihbarda bulunduk. Daha önce olduğu gibi yine Hızır gibi geldiler. Her zaman kötü günümüzde yanımızda oldular, bugün ise iyi bir günde hep birlikte olmak istedik. Tüm itfaiye personelimizin İtfaiyeciler Haftası’nı şahsım ve Yazıköy halkı adına kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Adabaş ise, "Yazıköy Muhtarımız Deniz Tüzer ve Yazıköy halkımız çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Ben de tüm itfaiye personelimizin haftasını kutluyorum. Yazıköy’de birçok yangına müdahale ettik, birçok operasyonda birlikte olduk. Böyle bir sürprizle karşılaşmak bizim için çok özeldi. Muhtarımız Deniz Tüzer’e ve Yazıköy halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Ataman Erdoğan ise organizasyon karşısındaki duygularını, "Böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı hiç beklemiyorduk. Çok şaşırdık ve çok mutlu olduk. Organizasyona vesile olan Yazıköy Muhtarımız Deniz Tüzer’e, Belediye Başkan Yardımcımız Serkan Adabaş’a ve Yazıköy halkına teşekkür ediyoruz. Verilen ihbarın gerçeğini hiçbir zaman yaşamamak en büyük temennimiz. Biz, halkımızın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" sözleriyle paylaştı.

Kutlama, pasta kesilmesi ve itfaiye personeli ile köy sakinlerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Organizasyon, bölge halkının itfaiye teşkilatına duyduğu güven ve vefayı gösteren bir jest olarak kayda geçti.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE EV YANGINI İHBARINA GİDEN İTFAİYE EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE EV YANGINI İHBARINA GİDEN İTFAİYE EKİPLERİNE SÜRPRİZ KUTLAMA YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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