Itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü: Küçükçekmece'de park halindeki araçta yangın

Küçükçekmece Sefaköy'de otomobil yangını

Küçükçekmece Sefaköy'de park halindeki bir otomobilin motorunda saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç, çevrede paniğe yol açtı.

Müdahale ve olay yeri güvenliği:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek aracı kısa sürede söndürdü.

görgü tanıkları ve görüntüler:

Aracın alev alev yandığı anlar ve çevredeki panik, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde alevlerin hızla yükselişi ve ekiplerin müdahale anları yer aldı.

Yangının motor bölümünde başladığı ve çıkış nedeninin henüz bilinmediği bildirildi. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma ile ilgili bilgi kaynak metninde yer almadı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.