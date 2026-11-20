kampa buluşma:

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Kütahya Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından düzenlenen kampı ziyaret ederek izci gençlerle bir araya geldi. Ziyarette Müftü Yardımcısı Tahsin Ekim, Şube Müdürü Abdurrahman Karatekin, izci liderleri ve diğer görevliler de hazır bulundu.

gönül, iman ve ilim öğütleri:

İzmirli, kamp alanında izcilerle yaptığı sohbette gönül temizliğinin, iman, ilim ve hikmetin önemine dikkat çekti. İnsanın gönlünü kendi evi olarak nitelendirerek, 'Allah’ın evi dünyada Kâbe, insanın kendi bedenindeki evi de gönlüdür' dedi ve gönül evinin iman, ilim ve hikmetle süslenmesi gerektiğini vurguladı. Kalbimizi karartacak, hayatımızı bozacak her türlü kötülükten uzak durmalıyız uyarısında bulundu.

bağımlılığa karşı uyarı ve kapanış:

Konuşmasında bağımlılık konusuna da değinen İzmirli, gençlere 'Allah’a bağlı kal, her türlü bağımlılıktan kurtul' kuralını hatırlatarak kötü alışkanlıklardan uzak durmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. İzmirli, kampa katılan izcilere teşekkür ederek ailelerini tebrik etti; program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

İZCİ KAMPINDA İMAN, İLİM VE HİKMET SOHBETİ