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İzmir, Göztepe'nin yıldızı Zhuang ile dünya sahnesine çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Mehmet Sepil ve Yushan Zhuang, kentin uluslararası tanıtımı için video ve film projeleri planlıyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İzmir, Göztepe'nin yıldızı Zhuang ile dünya sahnesine çıkıyor

Üst düzey buluşma İzmir Sanat'ta gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve sarı-kırmızılı formayı giyen Çinli voleybolcu Yushan Zhuang İzmir Sanat'ta bir araya geldi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Berkhan Alptekin ile Göztepe yöneticileri de katıldı.

Zhuang'ın etkisiyle tanıtım projeleri gündemde:

Görüşmede, transferinin üzerinden geçen bir buçuk aylık sürede kente hızla uyum sağlayan ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Zhuang’ın uluslararası tanınırlığından yararlanarak İzmir’in tanıtımının güçlendirilmesi fikri öne çıktı. Katılımcılar, Zhuang’ın gözünden şehrin tarihi, kültürel ve turistik mekânlarını aktaran bir film ile kısa video serisi hazırlanmasını önerdi.

Onursal Başkan Sepil, İzmir’in zengin kültürel mirasının Çinli ziyaretçilere doğru bir şekilde sunulabileceğini vurgulayarak, daha önce Japon futbolcu Kuryu Matsuki ile elde edilen uluslararası ilgiden hareketle benzer bir etki hedeflediklerini aktardı. Proje kapsamında Zhuang’ın kentte çeşitli mekânlarda çekimler yapması ve sosyal medyada bu içeriklerin paylaşılması planlanıyor.

Başkan Tugay'dan destek ve samimi değerlendirme:

Toplantıda konuşan Başkan Tugay projeyi heyecan verici bulduğunu belirterek, "Güzel düşünülmüş. Elimden gelen katkıyı koymak isterim. Yushan İzmir’e hoş gelmiş. Çok iyi bir takıma ve kulübe geldi. Göztepe Türkiye’nin en iyi, köklü kulüplerindendir. İzmir de yaşamak için çok güzel bir şehirdir. Mutlu olacağını düşünüyorum. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Zhuang, kenti sevdiğini ve kısa sürede alıştığını söyledi. Başkan Tugay’a sporcuya ait 8 numaralı forması hediye edildi; Tugay da maçlara giderek takımı tribünden desteklemek istediğini dile getirdi.

Görüşmede, İzmir için planlanan film ve kısa video serisinin uygulama aşamaları ile işbirliği modelleri üzerinde çalışılmasının hedeflendiği, projenin hem kentin tanıtımına katkı sağlayacağı hem de Göztepe'nin uluslararası görünürlüğünü artıracağı vurgulandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ ONURSAL BAŞKANI MEHMET...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. CEMİL TUGAY, GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ ONURSAL BAŞKANI MEHMET SEPİL VE GÖZTEPE FORMASI GİYEN DÜNYACA ÜNLÜ ÇİNLİ VOLEYBOLCU YUSHAN ZHUANG’I AĞIRLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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