İzmir merkezli bahis şebekesine büyük darbe: 27 kişi cezaevine gönderildi

İzmir merkezli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltında

İzmir merkezli yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ağına yönelik eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı; çıkarıldıkları mahkemede 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetin çalışmasında bazı zanlılar hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararları da verildi.

operasyonun kapsamı ve yürütüldüğü birimler:

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Çalışma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet kapsamında gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin yurt dışı bağlantılı bahis siteleri üzerinden aracılık yaptıkları belirlendi ve dijital delil teşkil eden çok sayıda materyale el konuldu.

mali boyut, hesap kullanımı ve hukuki adımlar:

İncelemelerde, zanlıların üçüncü kişilerden temin ettikleri banka hesapları ile faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Soruşturma raporunda bu hesaplar üzerinden yaklaşık 1 milyar 800 milyon liralık para trafiği yapıldığı kaydedildi. Ayrıca yurt dışından yayın yapan 22 yasa dışı bahis sitesine, Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla erişim engeli konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27si tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi ve 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetin ve yargının yürüttüğü süreç, şebekenin mali ve teknik altyapısının çözülmesine yönelik adımlar içeriyor.

İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 27 şüpheli tutuklandı