İzmir'de sahte polis ve gazeteci kılığıyla resmi programlara giren zanlılar tutuklandı

İzmir'deki operasyonun ayrıntıları:

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden polis ve gazeteci kılığına giren şüphelilerin eylemleri deşifre edildi. İlk etapta yakalanan A.U.Ş. tutuklanmış, soruşturmanın ilerleyen safhasında ise iki şüpheli daha hakkında işlem başlatıldı.

Tutuklamalar ve tarihler:

2 Kasım'da gözaltına alınan F.K. ve S.C., 3 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce de şüpheli A.U.Ş. benzer suçlamalarla yakalanıp tutuklanmıştı; operasyon kapsamında tutuklu sayısı artış gösterdi.

Soruşturmada ortaya çıkan yöntemler:

İncelemede, zanlıların resmi programlarda görevliymiş gibi görünmek için polis yeleği görünümüne sahip yeleklerin sırt ve göğüs kısımlarına 'basın' ibaresi yazdırdıkları, kendi tasarımları olan sahte basın kartlarıyla kendilerini gazeteci, yelek ve kıyafetlerle ise polis gibi tanıttıkları belirlendi. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında silah teşhirine ilişkin kayıtlar da tespit edildi.

Şüpheliler hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret, Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma, Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi, Özel Belgede Sahtecilik, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın devam ettiği, ekiplerin sosyal medya hesapları ve paylaşımlar üzerinde detaylı incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.

OPERASYONUN DEVAMINDA 2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANIRKEN, ZANLILARIN RESMİ PROGRAMLARDA POLİS YELEĞİ GÖRÜNÜMLÜ YELEKLERE ‘BASIN’ YAZDIRARAK KENDİLERİNİ RESMİ GÖREVLİ GİBİ TANITTIKLARI ORTAYA ÇIKTI.