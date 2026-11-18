İzmir uygulamalarını COP31 panelinde paylaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında su kaynaklarının korunmasına yönelik yürüttüğü uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İklim Değişikliği Sonucu Yüzey Sularının Azalması ve Yeraltı Sularına Etkileri" başlıklı panelde, kentteki kuraklık riski ve azalan yağışların su yönetimine etkileri ele alındı.

Panelde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, kentin su güvenliğini güçlendirmeye yönelik adımları anlatarak, yalnızca yeni kaynak arayışının yeterli olmayacağını; mevcut suyun koruma, verimli kullanım ve yeniden değerlendirme süreçlerinin de eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yüzey ve yeraltı sularının birlikte yönetimi:

Beydağ, Akdeniz iklim kuşağında yer alan İzmir'de artan sıcaklıklar ve azalan yağışların su yönetimini daha kritik hale getirdiğini söyledi. Panelde "Yeni su kaynakları oluşturmak kadar mevcut kaynaklarımızı kayıplara karşı korumak ve kullanılan suyu yeniden değerlendirmek zorundayız" ifadeleriyle su yönetiminde bütüncül yaklaşımın altı çizildi. Beydağ, suyun enerji, yeşil alan ve kent planlama kararlarıyla ilişkilendirilerek ele alındığını belirtti.

Yağmur suyu hasadı ve depolama uygulamaları:

Belediyenin kendi tesislerinde başlattığı yağmur suyu hasadı projeleri detaylandırıldı. Belediye binalarında kurulan 1, 3, 5 ve 10 ton kapasiteli depolama sistemleriyle yağmur suları toplanıyor ve park-bahçe sulaması, saha temizliği, itfaiye hizmetleri ile güneş enerjisi santrallerinin panellerinin temizliğinde yeniden kullanılıyor. Bu uygulama, içme suyu niteliğindeki kaynakların farklı hizmet alanlarında kullanımını azaltmayı hedefliyor.

Gri su dönüşümü ve pilot projeler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gri suyun geri kazanımı için de adımlar atıyor. Belediyede oluşturulan Gri Su Misyon Ekibi ve RESWATER projesi kapsamında hizmet binalarında gri suyun arıtılarak yeniden kullanılmasına yönelik pilot modeller geliştiriliyor. Bu sayede daha önce kullanılmış, uygun şekilde arıtılabilecek suların yeniden değerlendirilmesiyle temiz su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

Gediz Deltası'nda bilimsel izleme ve doğa temelli çözümler:

CARDIMED projesi kapsamında yürütülen doğa temelli iklim uyum çalışmaları da panelde aktarıldı. Gediz Deltası'nda açılan 10 sondaj kuyusuyla, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) iş birliğiyle su kalitesi ölçümleri yapılmakta ve bölgedeki su kaynaklarının durumu bilimsel verilerle izleniyor. Ayrıca Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndaki uygulamada, tuzlu ortamlara dayanıklı halofit bitkilerle oluşturulan bahçeler iklim değişikliğine uyum için saha örneği teşkil ediyor.

Veri odaklı planlama ile ilçe düzeyinde risk değerlendirmesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını veri odaklı planlama ile destekliyor. İlçe ölçeğinde tamamlanan iklim risk analizleri sayesinde kuraklık, taşkın ve diğer iklim tehditlerine karşı öncelikli müdahale alanları belirleniyor. Belediye tesislerinde su ve enerji tüketimi ile güneş enerjisi üretimi birlikte izlenerek kaynak kullanımının verimliliği artırılmaya çalışılıyor.

Bu çerçevede geliştirilen uygulamalar, su yönetimi, enerji verimliliği ve kent planlaması unsurlarını birbirine bağlayan entegre bir yaklaşımı temsil ediyor. İzmir'in COP31'deki sunumu, yerel düzeyde hayata geçirilen pratik çözümlerin iklim kaynaklı su risklerine karşı nasıl bir etki yaratabileceğini göstermesi açısından öne çıktı.

YAĞMUR SUYUNUN YENİDEN KULLANIMINDAN GRİ SUYUN GERİ KAZANIMINA, GEDİZ DELTASI’NDAKİ BİLİMSEL İZLEME ÇALIŞMALARINDAN DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLERE KADAR BİRÇOK PROJE ULUSLARARASI KATILIMCILARLA PAYLAŞILDI.