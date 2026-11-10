İznik'te iki dakikalık saygı: Atatürk anıldı

İznik'te anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde İznik'te düzenlenen törenlerle saygı, minnet ve özlemle anıldı. Törenler 10 Kasım kapsamında gerçekleştirildi ve kent halkı ile resmi temsilciler anma etkinliklerine katıldı.

tören alanında saygı duruşu:

Eski Hükümet Konağı Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önüne, İznik Kaymakamı Arif Karaman ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından çelenkler sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte İznik'te hayat durdu; katılımcılar iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı okundu ve Türk Bayrağı yarıya indirildi. İlçe genelinde vatandaşlar ve araç sürücüleri de bulundukları yerde saygı duruşuna katıldı.

anadolu lisesinde anma programı:

Anma etkinlikleri, İznik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda sürdü. Programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki liderliği bir kez daha hatırlatıldı. Sunum ve konuşmalarda, Atatürk'ün Türk milletine bıraktığı değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duruldu.

Törenler, İznik'te ortak bir saygı atmosferi oluştururken katılımcılar 10 Kasım vesilesiyle Atatürk'ün mirasının korunmasına vurgu yaptı ve anma geleneğinin sürdürüleceğini belirtti.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, EBEDİYETE İNTİKALİNİN 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE İZNİK’TE DÜZENLENEN TÖRENLERLE SAYGI, MİNNET VE ÖZLEMLE ANILDI.