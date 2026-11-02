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İznik'te iz sürme operasyonu: iki firari şüpheli tutuklandı

İznik'te ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarından aranan B.R.K. ile E.T. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İznik'te iz sürme operasyonu: iki firari şüpheli tutuklandı

İznik'te iz sürme operasyonu:

Bursa'nın İznik ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ateşli silahla kasten yaralama ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla aranan iki firari şüpheli yakalandı. Olayla ilgili yürütülen titiz çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanmasıyla adli süreç başlatıldı.

soruşturma ve yakalama:

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda, suçlamalarla aranan B.R.K. ve E.T. isimli şüphelilerin bulunduğu yer tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekipleri, yürütülen operasyon sırasında şüphelilerin yakalanmasına yönelik planlı bir müdahale gerçekleştirdi.

adliye süreci ve araç teslimi:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiler. Öte yandan olay anında alıkonulduğu bildirilen araç, Bursa il merkezinde terk edilmiş halde bulunarak polis ekiplerince muhafaza altına alındı ve daha sonra sahibine teslim edildi.

Gelişme, İznik'teki soruşturmanın somut adımlarla ilerlediğini ve kolluk kuvvetlerinin aranan şüphelilerin yakalanmasında koordineli çalıştığını gösterdi.

İznik’te firari operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

İznik’te firari operasyonu: İki şüpheli tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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