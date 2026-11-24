Uygulamanın kapsamı ve gerekçesi

Bolu kent merkezinin en işlek noktalarından İzzet Baysal Caddesinde yaya yoğunluğunu artırmak amacıyla alınan karar, bazı sürücülerin kurallara uymaması üzerine tekrar gündeme geldi. Daha önce Bolu İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooterların caddeye giriş ve park etmesi yasaklandı. Kararın uygulaması için caddenin giriş ve çıkış noktalarına yasak levhaları yerleştirildi ve ihlal edenlere idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Alternatif park alanları:

Yasağın uygulanması sırasında motosiklet kullanıcılarının mağdur olmaması için belediye ve emniyet iş birliğiyle cadde çevresinde park düzenlemeleri yapıldı. Sürücülere yönlendirme yapılan noktalarda Sanat Sokak, Reşat Aker Sokak, İbni Sina Caddesi, Özek Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Ulaş Sokak, Parti Sokak ve Saraçhane Sokak gibi alternatif park alanları oluşturuldu. Bu alanlar, cadde trafiğini rahatlatmayı ve yayalara öncelik tanımayı hedefliyor.

Trafik ekiplerinin bilgilendirme çalışması:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yasak kararına rağmen devam eden ihlaller üzerine bilgilendirme faaliyetini yoğunlaştırdı. İzzet Baysal Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, hem vatandaşlara hem de sürücülere yönelik bilgilendirici broşürler dağıttı; broşürlerde yasağın kapsamı ve motosikletlerin park edebileceği alternatif noktalar ayrıntılı şekilde yer aldı.

Trafik ekipleri ayrıca özellikle motosiklet sürücüleri ve kurye çalışanlarını uyararak, kurallara uyulması gerektiğini tekrarladı. Uygulamanın devamında denetimlerin sıklaştırılacağı ve yasağın ihlali durumunda idari yaptırım uygulanacağı açıkça belirtildi. Yetkililer, vatandaşlardan duyarlılık ve kurallara riayet etmelerini istedi.

BOLU’DA MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SCOOTER GİRİŞİNİN YASAKLANDIĞI İZZET BAYSAL CADDESİ’NDE TRAFİK POLİSLERİ BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI YAPTI. EKİPLER, SÜRÜCÜLERE BROŞÜR DAĞITARAK YASAĞA UYULMASI KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU.