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Jandarma okul yolunda güvenliği artırmak için Kars'ta servisleri denetledi

Kars İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Sarıkamış ve Kars merkezinde okul servislerini denetleyerek trafik mevzuatı ve öğrenci güvenliğini kontrol etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma okul yolunda güvenliği artırmak için Kars'ta servisleri denetledi

Jandarma Kars'ta okul servislerini denetledi

Kars İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda servis araçlarının hem mevzuata uygunluğu hem de yolcu güvenliğine ilişkin standartlara uyumu öncelikli hedef olarak belirlendi.

Denetim noktaları:

Kontroller, Sarıkamış ilçesi ve Kars merkezinde belirlenen noktalarda uygulandı. Sarıkamış'ta Karaurgan Fehim Yenice Lisesi önü, Harmanlı Kavşağı ve İnkaya Köyü İlkokulu ve Ortaokulu önünde; Kars merkezde ise Esenkent İlkokulu önünde servis araçları incelemeye alındı.

Kontrollerin odağı:

Denetimlerde servislerin trafik mevzuatına uygunluğu, öğrencilerin güvenli taşınmasına ilişkin kurallar ve araçlarda bulunması gereken güvenlik şartları ayrıntılı şekilde kontrol edildi. Uygulama sırasında olası eksikliklere ilişkin tespitler yapılarak gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri, denetimlerin amacının öğrenci yolculuklarında karşılaşılabilecek riskleri azaltmak ve servis taşımacılığında güvenliği en üst seviyede tutmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, trafik güvenliği bilincinin artırılması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

KARS’TA OKUL SERVİSLERİNE JANDARMA DENETİMİ(KARS-İHA)

KARS’TA OKUL SERVİSLERİNE JANDARMA DENETİMİ(KARS-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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