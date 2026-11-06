Dolar 50,1528 +0,06%
Euro 56,0020 -0,31%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.555,89 -1,16%
EUR/USD 1,1162 -0,50%
Brent Petrol 97,72 -0,58%
--°

Jandarmanın 74 saatlik kamera incelemesi Tarsus'taki hırsızlığı çözdü

Tarsus'ta jandarmanın 74 saatlik kamera taraması ve parmak izi incelemesi sonucu 50 cumhuriyet altınından 44'ü ele geçirildi; 2 kişiden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmanın 74 saatlik kamera incelemesi Tarsus'taki hırsızlığı çözdü

Tarsus'ta iş yeri soygunu jandarma çalışmasıyla aydınlatıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 50 cumhuriyet altını, 50 bin TL nakit para ve bir kamera kayıt cihazının çalındığı bildiriminin ardından Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. Olayın aydınlatılması için görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını ve parmak izi bulgularını incelemeye aldı.

görüntü incelemesi ve parmak izi çalışması:

JASAT ekipleri, olay yerindeki kameraların toplam 74 saatlik kaydını detaylı şekilde tarayarak şüphelilerin izini sürdü. Ekiplerin görüntülerdeki hareketleri zonlara ayırarak ve zaman damgalarını karşılaştırarak yürüttüğü çalışma, parmak izi analizleriyle paralel yürütüldü. Bu yöntemler sonucunda polis soruşturmasında ilerleme kaydedildi ve olaya karıştığı değerlendirilen kişilerin kimlikleri tespit edildi.

ele geçirilen mallar ve soruşturmanın son durumu:

Kimlikleri belirlenen 2 şüpheli ile ilgili operasyonlarda, çalınan 50 cumhuriyet altınından 44'ü ele geçirildi ve bu altınlar iş yeri sahibine teslim edildi. Tespit edilen şüphelilerden biri jandarma tarafından yakalandı, adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer firari şüphelinin yakalanması ile çalınan diğer malzemelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken jandarma ekipleri elde edilen delilleri birleştirip eksik bilgileri tamamlamaya çalışıyor. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine başlatılan bu tür takip ve analiz tekniklerinin, hırsızlık vakalarının çözümünde etkili olduğu vurgulanıyor.

ÇALINAN 50 CUMHURİYET ALTINININ 44’Ü ELE GEÇİRİLDİ

ÇALINAN 50 CUMHURİYET ALTINININ 44’Ü ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti
images

Efeler'de ticari aracın çarptığı 78 yaşındaki kadın yaralandı
images

Göksun trafiğinde aksama: devrilen tır vinçle kaldırıldı
images

Okul çıkışında yardım eli: zabıtadan yolda kalan dedeye destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kepez'de esnafa ruhsat kolaylığı: ferdi iskan şartı kaldırıldı

Toprağı korumak ve verimi artırmak: Hitit Üniversitesi çalıştayı sürdürülebilir tarımı gündeme taşıdı

Gaziantep'te ZeMahşer buluşması: geleneğin nazım biçimi akademide tartışıldı

Yapay zekayla oluşturulan robot resmi leipzig soruşturmasını genişletti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi