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Jandarmanın dikkati hayat kurtardı: yangında yaşlı kadın ve ahırdaki hayvanlar güvenle çıkarıldı

Burdur'da Bucak ilçesi Kuşbaba köyünde devriye jandarması, evden yükselen alevleri görüp yaşlı kadını ve ahırdaki hayvanları hızla tahliye ederek kurtardı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarmanın dikkati hayat kurtardı: yangında yaşlı kadın ve ahırdaki hayvanlar güvenle çıkarıldı

olayın gelişimi:

Yangın, dün Bucak ilçesi Kuşbaba köyü Başgöz mevkiinde M.Ç.'ye ait evde başladı. Bölgedeki devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, evden yükselen dumanları fark ederek olay yerine yöneldi. Evin içinde o sırada bulunan 6 kişiden birinin, yaşlı bir kadının yangın sırasında mahsur kaldığı görüldü.

Jandarma ekipleri, zaman kaybetmeden müdahale ederek yaşlı kadını evden çıkardı ve hemen çevre güvenliğini sağladı. Ekibin hızlı hareketi, yangının daha geniş alanlara sıçrama riskini azaltmada belirleyici oldu.

müdahale ve hayvanların tahliyesi:

Ekipler, yangının ahıra sıçrama ihtimaline karşı ahırdaki hayvanları tek tek güvenli alana tahliye etti. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi ve itfaiye ekipleriyle koordineli çalışıldı. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü; ancak ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor. Jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, soruşturmanın sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacak.

BURDUR’DA DEVRİYE GÖREVİ YAPAN JANDARMA EKİPLERİ, BİR EVDEN YÜKSELEN ALEVLERİ FARK EDEREK ZAMANLA...

BURDUR’DA DEVRİYE GÖREVİ YAPAN JANDARMA EKİPLERİ, BİR EVDEN YÜKSELEN ALEVLERİ FARK EDEREK ZAMANLA YARIŞTI. ALEVLERİN SARDIĞI EVDE BULUNAN YAŞLI KADINI DIŞARI ÇIKARAN EKİPLER, AHIRDAKİ HAYVANLARI DA KURTARARAK GÜVENLİ ALANA ULAŞTIRDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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