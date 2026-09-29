Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı

operasyon ve yakalama:

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde emniyet ve asayişin sağlanması ve suçla etkin mücadele amacıyla yürüttükleri çalışmaları sürdürdü. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün yapılan titiz çalışma sonucunda şüpheliyi tespit etti ve operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, hakkında mala zarar verme, tefecilik yapma ve silahla tehdit suçlarını da içeren ayrı ayrı 60 adet suçtan aranan M.Ş.N. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı.

kesinleşmiş ceza ve adli işlemler:

Gözaltına alınan M.Ş.N. hakkında yapılan detaylı sorgulamada, adli makamlarca verilmiş 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, ilgili adli makamlara teslim edildi.

ARALARINDA TEFECİLİK VE SİLAHLA TEHDİDİN DE BULUNDUĞU 60 AYRI SUÇTAN ARANAN VE HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS KISKIVRAK YAKALANDI.