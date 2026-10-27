Kabristanlara sahip çıkma seferberliği Donduran mezarlığında duvarları yeniliyor

Çalışmanın kapsamı ve yerinde denetim:

Yenipazar Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü alt ve üst yapı yatırımlarının bir parçası olarak Donduran Mahalle Mezarlığı'nda kapsamlı bir bakım çalışması başlattı. Belediye ekipleri mezarlık duvarlarının yenilenmesi ve onarımını gerçekleştirirken, alanda düzenleme ve güvenlik tedbirleri de hayata geçiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, ekiplere kolaylıklar dileyip yetkililerden yürütülen işin son durumu hakkında bilgi aldı. Ekiplerin titizlikle çalıştığını belirten yetkililer, projenin kısa sürede tamamlanacağını iletti.

Başkan Ercan'ın değerlendirmesi:

Başkan Malik Ercan, mezarlıkların hem kültürel hem de toplumsal açıdan taşıdığı öneme vurgu yaptı. Ercan, Ecdadımızın emaneti, geçmişimizle geleceğimiz arasında bir köprü olan kabristanlarımıza sahip çıkıyoruz sözleriyle projenin amaçlarını özetledi. Ercan çalışmaların mahalleye yakışır, daha güvenli ve düzenli bir görünüm sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Başkan ayrıca, çalışmaların tamamlanmasından sonra mezarlık çevresindeki estetik ve güvenlik unsurlarının güçleneceğini, hemşehrilerin ziyaretlerinin daha rahat ve güvenli koşullarda gerçekleşeceğini kaydetti.

Mahalle ve vatandaşlara etkisi:

Mezarlık duvarlarının yenilenmesi ve onarımının, uzun vadede taşınmaz güvenliği ve alanın korunması açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Yerel yönetimin bu uygulaması, mahalle sakinleri açısından hem manevi değerlerin korunması hem de kamusal alan düzeninin iyileştirilmesi anlamına geliyor.

Başkan Ercan, çalışmanın mahalleye ve hemşehrilere hayırlı olmasını dileyerek ekiplerin işini tamamlamasıyla Donduran Mahalle Mezarlığı'nın daha düzenli ve güvenli bir görünüme kavuşacağını vurguladı.

DONDURAN MAHALLE MEZARLIĞI'NDAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEYEN YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI MALİK ERCAN; "ECDADIMIZIN EMANETİ, GEÇMİŞİMİZLE GELECEĞİMİZ ARASINDA BİR KÖPRÜ OLAN KABRİSTANLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ" DEDİ.