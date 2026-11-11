Kacır: COP31'de yeşil dönüşüm ve ortak sorumluluk vurgusu

Kacır görüşmelere katıldığını duyurdu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan ikili görüşmelere iştirak ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Kacır, görüşmelerin Türkiye açısından küresel iklim gündeminde iş birliğini ilerletme fırsatı sunduğunu belirtti.

görüşmelerin öncelikleri:

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, adil ve kapsayıcı küresel dönüşümun hızlandırılması ve çevreci teknolojilerin yaygınlaştırılmasının öne çıktığını bildirdi. Bu toplantıda sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefinin önemine dikkat çekildi.

Türkiye'nin tutumu ve ortak adımlar:

Bakan Kacır, Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile yaptığı görüşmeye de katıldığını belirterek, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşümün ülkeler arasında güçlü iş birliği ve ortak sorumluluk gerektirdiğini vurguladı. Kacır, COP31 kapsamındaki ortak iradeyle uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin ve somut adımlar atılmasının sürdürüleceğini ifade etti.

Haberde aktarılanlar, Kacır'ın sosyal medya açıklamalarına dayanıyor; Türkiye'nin COP31 çerçevesinde yeşil dönüşüm ve uluslararası ortaklıklar konusunda aktif rol almayı sürdürdüğü mesajı öne çıkıyor.

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