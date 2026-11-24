Organ bağışı haftasında yapılanlar ve amaçlar:

Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Bozdağ, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, haftayı hem farkındalık etkinlikleri hem de klinik uygulamalarla geçirdiklerini söyledi. Bozdağ, kasım ayı içinde yapılan iki böbrek nakli ile hastalara şifa verildiğini vurguladı ve organ bağışının tedavideki önemine dikkat çekti.

Bekleyen hasta sayısı ve bağış oranları:

Doç. Dr. Bozdağ, ülkemizde organ bekleyen hasta sayısının çok fazla olduğunu, buna karşın yapılan organ bağışlarının daha az miktarda kaldığını ifade etti. Bu nedenle haftanın, toplumda bağış bilincini artırma ve organ tedarikini geliştirme amacına hizmet ettiğini belirtti.

Kadavra bağışı eksikliği ve canlı vericilerin rolü:

Bozdağ, kadavra bağışlarının yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organların yeterli olmadığını, bunun sonucunda daha çok sağlıklı canlı vericilerden organ alındığını aktardı. Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde kadavra bağışlarının daha yaygın olduğunu, bu tür bağışların cerrahi başarı ve sonuçlar bakımından beklenen avantajları sağladığını söyledi. Bu yüzden kadavra bağışlarını artırmanın en temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı.

Konuşmasında ayrıca, organ naklinde başarı için hem tecrübeli cerrahi ekiplerin hem de uygun donörlerin önemine dikkat çekildi. Bozdağ, zorlu olsa da ülke genelinde birçok merkezde başarılı nakillerin yapıldığını belirterek, toplumsal farkındalık ve donör sayısının artırılmasının tedavi seçeneklerini güçlendireceğini söyledi.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. AHMET BOZDAĞ