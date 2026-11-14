Kaderine sırtını dönmeyen imam, mahallesine hem baba hem rehber oldu

Hayatını değiştiren kaza ve sonrası:

44 yaşındaki Mehmet Güven, Reyhanlı ilçesi Karacanlık Mahallesi'nde yaşıyor. Henüz 10 yaşındayken oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan Güven'in sağ elinin parmak uçları ve sol kolunun dirsek altı bölümünde hasar meydana geldi. Bu kaza hayatının yönünü değiştirdi ancak Güven pes etmedi ve kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi.

Güven, çocuk yaşta başlayan zorlu süreci atlatmak için günlük ihtiyaçlarını kendi imkanlarıyla karşılamayı öğrendi. Bir dönem hayvancılıkla uğraştı; kaynaklarda belirtildiği üzere koyun, dana ve inek yetiştirdi ve bu faaliyetle aile geçimini destekledi. Sol kolu için bir protezi olmasına rağmen, protezin kendisine ağırlık verip rahatsızlık hissi yarattığını belirterek günlük yaşamında kullanmadığını söylüyor.

İmamlık sınavları ve görevine geliş hikayesi:

İmam olma hedefinden vazgeçmeyen Güven, çeşitli sınavlara girip başarılı oldu ve yaklaşık dört yıldır Karabatak Camii'nde imamlık yapıyor. Güven daha önce aynı yerde sekiz ay hizmet vermiş, ardından bölgeyi etkileyen deprem nedeniyle cami tamamen yıkılmış. Kendisi ve mahallelinin çabasıyla, hayırseverlerin ve aile büyüklerinin desteğiyle camiyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışılmış ve yaklaşık altı ay içinde namaz kılınabilecek hale getirildi; eksikler zamanla tamamlandı.

Güven, burada görev yapmaktan memnun olduğunu, köy halkıyla güçlü bir bağ kurduğunu ve kendisini yabancı hissetmediğini söylüyor. Görevini emekliye kadar sürdürmeyi düşündüğünü ifade ediyor.

Günlük yaşam, inanç ve aile desteği:

Güven, yaşadığı süreci 'her şeyin bir imtihanı' olarak gördüğünü ve hiçbir zaman isyan etmediğini belirtiyor. Çok zor zamanlardan geçtiğini, hayvancılıkla aile geçimini sağladığını ve çocukları için emek verdiğini anlatıyor. Ailesinin her zaman arkasında durduğunu vurgulayan imamın beş çocuğu var: iki kız, üç erkek.

Güven, protez kullanmamasının nedenini rahat edememesi ve ağırlık hissiyle ilişkilendiriyor; protezi takmadığında kendini daha özgür hissettiğini söylüyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, aktif bir yaşam sürdüğünü ve zamanla yaşadıklarına uyum sağladığını belirtiyor. Sözlerini 'Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerekiyor. Önemli olan, engelin hayatına engel olmasına izin vermemek' diyerek özetliyor.

Mehmet Güven'in hikayesi, erken yaşta yaşanan ağır bir kazaya rağmen azim, inanç ve toplumsal dayanışma sayesinde hem aile geçimini sağlayan hem de mahallesine hizmet eden bir yaşamın örneğini sunuyor.

10 yaşında kapıldığı elektrik akımı hayatını değiştiren adam, 5 çocuğuna babalık ve mahallesine imamlık yapıyor