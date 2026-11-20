Eğitim ve tanıtım çalışması

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye, Oğuzeli ve Yavuzeli ilçelerinde mevsimlik tarım işçisi kadınlar ve vatandaşlara Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Uygulamanın işleyişi:

Ekipler, uygulamanın cihaz konum bilgisi açılarak bir tuşla Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşma imkânı sağladığını ve bu sayede olay yerine en yakın devriyenin sevk edildiğini anlattı.

Bilgilendirme faaliyeti sırasında jandarma ekipleri, kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükledi ve kullanımına dair pratik destek verdi.

İletişim ve erişim:

Çalışma, özellikle saha koşullarında bulunan mevsimlik tarım işçisi kadınların acil durumlarda kolayca yardım çağırabilmesini sağlamaya yönelik yürütüldü ve vatandaşlara uygulamanın etkin kullanımı gösterildi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİ, TARIM İŞÇİLERİ VE VATANDAŞLARA KADIN ACİL DESTEK (KADES) UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEDE BULUNDU.